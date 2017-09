Töökotta jäetud auto ja selle vastu võtnud isik kadusid

If Kindlustus registreeris eile autovarguse kahjujuhtumi, kus klient viis sõiduki Tallinnas asuvasse vinüülkiletamise töökotta, kuid järele minnes avastas, et kadunud on nii auto kui ka töö vastu võtnud isik.

Septembri alguses viis Ifi klient sõiduauto Škoda kokkulepitud ajaks ühte Tallinnas asuvasse vinüülkiletamise töökotta. Ta oli ka tasunud ettemaksu summas 550 eurot. Töömeister võttis auto vastu ja leppis kokku selle üleandmise aja, kuid kohale minnes leidis klient eest kinnised garaažiuksed. Meister telefonile ega e-kirjadele ei vastanud ning autotöökoja naabrite andmeil polnud töökojas mitme päeva vältel liikumist olnud. Klient pöördus 18. septembril politseisse, et registreerida sõiduki vargus ning teavitas oma kindlustusseltsi. 19. septembril asus pärast kahjujuhtumi registreerimist tööle Ifi kindlustusuurija, kelle operatiivse töö tulemusena leiti sõiduk sama päeva pärastlõunal Koplist suletud hoovist. Sõiduk oli terve ning inimene õnnelik, et sai oma sõiduki tagasi, ehkki kiletamistööd olid tegemata. If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Taavi Kiibus paneb inimestele südamele, et oma autot võõrastele isikutele jätta on riskantne. „Juhime tähelepanu, et kaskokindlustus ei kata juhtumit, kui inimene annab ise vabatahtlikult oma sõiduki ja võtmed võõra inimese kätte. Sama kehtib näiteks oma kasutatud sõiduki müügil, kui heauskselt antakse auto võõrale inimesele proovisõiduks ja nii kelmuse ohvriks langetakse. Loe veel Teema muutub peagi aktuaalseks ka rehvide vahetamise hooajal. Seepärast soovitame pöörduda oma autoga vaid tunnustatud ja usaldusväärsete töökodade poole,“ ütles Kiibus. Kui jätate oma sõiduki tundmatuma firma kätte, siis tuleks enne auto loovutamist teha korralik taustauuring firma kohta. Sarnasesse olukorda sattudes tuleks esimesel võimalusel politseile ja kindlustusele kahjust teada anda, sest see võimaldab juhtumit kiiremini lahendada. „Kliendi ja kindlustusseltsi ühine huvi on see, et klient saaks oma sõiduki kiiresti ja tervelt tagasi,“ lisas Kiibus. If Kindlustusele teatati mullu 19 sõiduki vargusest ja tänavu on registreeritud üheksa sõidukite vargust või röövimist.