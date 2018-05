Tööinspektsioon uurib: kas 6-aastane Oliver Kõvask peaks suvetuuril õhtujuhina töötama?

Tööinspektsiooni kommunikatsioonijuht Kristel Abel möönis, et alla 7-aastaste laste töötamist pole seadusandja töölepingu seadusega ette nähtud. "Kergete tööde tegemine kultuuri, kunsti, spordi või reklaami valdkonnas on lubatud alates 7. eluaastast," märkis Abel, kuid lisas, et ka nooremaid lapsi siiski rakendatakse nii etendustes, reklaamides kui ka muudel esinemistel sisuliselt muu võlaõigusliku kokkuleppe raames. "Sageli sõlmitakse selline kokkulepe hoopiski lapsevanema, mitte väikse lapse endaga," ütles Abel.

Abeli sõnul on tööinspektsiooni eesmärgiks esmajärjekorras välja selgitada, millega on tegu ja kas Oliveri toimetamist saab vaadelda töö tegemisena töölepingu seaduse mõistes või on tegu lühiajalise esinemisega, mis toimub mõne muu võlaõigusliku kokkuleppe raames. "

Alustame meile teatavaks saanud asjaolude uurimist, et selgitada välja kas ja millistel tingimustel on lapse esinemine suvel kavandatud, kas selleks on olemas lapsevanema nõusolek, kas lapsevanem on hinnanud, mida sellisel tuuril osalemine lapsele kaasa võib tuua ning kuidas hindab olukorda kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist," selgitas ta.

Abel rõhutas, et veel enne suveperioodi algust peaksid tööandjad meelde tuletama alaealiste töölevõtmisel nõutavaid seaduseid. "Tuleb selgeks teha, millises vanuses last võib tööle võtta, milliseid ülesandeid ta suudab ja võib täita ning kui kaua ning millisel kellaajal laps töötada saab," sõnas ta.

Täpsem info laste töötingimuste kohta leiad http://www.tooelu.ee/et/Lapsevanemale/noored-ja-alaealised-tootajad/Tookeskkond/Piirangud-alaealise-tootegemisele