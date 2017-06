Tööandjate Keskliidu juht: teeme riigiga koostööd, et meie lapsed ei oleks tehtud vaid maasikavahust ja kutsikahännast

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsare sõnul peaks riigi, ettevõtjate ja lastevanemate ühiseks eesmärgiks olema nooortele varajase töökogemuse võimaldamine, sest muidu pole hiljem ka alust "lumehelbekeste põlvkonna" üle nuriseda.

Tamsare hinnangul on alaealiste töötamise teema arusaadavalt emotsionaalne, kuid praegusel hetkel on tekkinud ühe juhtumi näitel ebavajalik polariseerumine. Ta toonitas, et ühe juhtumi põhjal ei ole mõistlik teha üldistusi kogu tööturul toimuvale, minna liialt hoogu ja kasvatada vastasseisu.

Tema sõnul on nii ettevõtjate kui riigi tegelikult ühine eesmärk on et noored saaksid varakult töötamise kogemuse ja seda tuleb ka võimaldada.

"Tööandjate Keskliit teeb koostööd riigiga, et meie lapsed ei oleks tehtud vaid maasikavahust ja kutsikahännast, vaid saaksid soovi korral töökogemuse enne täisealiseks saamist. Kui me seda ei võimalda, siis ei tasu ka kurta, et meil on "lumehelbekeste põlvkond", kes ei taha tööd teha ega vastutust võtta," sõnas Tamsar.

Ta lisas, et samas on selge, et laste tööl on ja peavad olema kehtestatud mõistlikud piirangud ja neist tuleb kinni pidada. "Nii loome olukorra, kus alaealised saavad esimese väärtusliku töökogemuse, kuid teevad seda turvalises töökeskkonnas."

Riik on Tamsare hinnangul teinud tööandjate jaoks palju edasiminekuid. Näiteks hiljuti lihtsustati alaealiste töötamise tingimusi, mis võimaldavad paindlikumaid töösuhteid. Seda selleks, et liigsete piirangute või keelamiste kaudu võivad alaealised asuda tööle mustalt.

Mustalt töötamisel võib sotsiaalne garantii olla oluliselt väiksem kui mõistliku töölepinguga töötamisel. "Tõsi, osad lapsed töötavad ka käsunduslepingu alusel, millele alaealiste töötamise piirangud ei kehti. Kuid paneme igale lapsevanemale südamele, et jälgitaks, milline leping ja millistel tingimustel tema lapsega sõlmitakse," ütles Tamsar.