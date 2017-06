Tõnu Tõniste muretseb: Sõõrumaal jääb linnavolikokku kandideerides spordi jaoks vähem aega

Möödunud aastal Eesti olümpiakomitee (EOK) presidendi valimistel Jüri Ratase järel kolmandaks jäänud purjesportlane ja ettevõtja Tõnu Tõniste ütles, et ta ise püüab poliitikast küll eemale hoida, kuid EOK juhiks valitud Urmas Sõõrumaale kandideerimist väga pahaks ei pane. Tõniste peamine mure on, et kandideerides jääb Sõõrumaal vähem aega spordiga tegeleda.

Kuigi Tõniste möödunud aastal EOK juhiks kandideerides toonitas, et poliitikute mõju spordile on veidi liiga suur ja seda tuleks vähendada, ning ta oli eriti kriitiline oma konkurendi Jüri Ratase suhtes, sest too oli otseselt poliitikaga seotud, siis Sõõrumaa kandideerimise suhtes Tõniste siiski väga kriitiline ei ole. „Siis oli teine situatsioon,“ viitas Tõniste toonasele hirmule, et poliitilised jõud olid juba ette ära otsustanud, kellest EOK juht saab. See tunne omakorda tekitas trotsi ja poliitilisest mõjust rääkides oli toona Tõniste peamine soov, et erialainimesed saaksid EOK juhi osas ise otsuse langetada. Võib vast öelda, et seda nad ka said.

Sõõrumaa poliitikasse sukeldumist ja samal ajal EOK juhtimisega jätkamist kommenteerides ütles Tõniste, et usutavasti on Sõõrumaa selle enda jaoks läbi mõelnud ja tahab midagi paremaks muuta. „Ma ei ole temaga rääkinud, mind ta oma punti värvanud ei ole, aga – jumala eest – igaüks teeb, mis ise tahab,“ on Tõniste Sõõrumaa otsuse osas üsna avatud meelega.

„Ühest küljest on hea, kui sport ja poliitika hoiatakse lahus, aga kõik on suured inimesed, kel on vast oma ambitsioonid, eesmärgid ja visioonid,“ lausus Tõniste, kes rõhutas, et Sõõrumaa kandideerimise üle ta pilli lõhki ei ajaks. Tõniste märkis, et võib-olla oleks Sõõrumaa hoopis tasakaalustav jõud. „Teod näitavad, kuidas ja mis suunas poliitikaga tegelema hakatakse. Võib-olla on tal plaanis pigem kodurajooni tasandil midagi kontrollida, võib-olla suures pildis midagi parandada. Ma ei dramatiseeriks seda üle,“ toonitas Tõniste.

Loe veel

Siiski oskab ta Sõõrumaa kandideerimises Tallinna linnavolikokku ka ohtu näha. „Minu ainuke mure on, et võib-olla jääb tal EOK ja spordi jaoks vähem aega,“ lausus Tõniste. Ta lisas, et eriti võib kandideerimine ja enese kandidaadina tutvustamine aega ära röövida kaks kuud enne valimisi. KOV volikogude valimised on vähem kui nelja kuu pärast, 15. oktoobril.

Teine aspekt on võimalik vastuolu Sõõrumaa kui ettevõtja ja tema kui poliitiku vahel. Külli Taro ütles täna Raadio 2 saates „Olukorrast riigis“, et Sõõrumaa ei tohiks linnavolikogus olles ettevõtjana linnaga tehingutest kasu saada. Tõniste ütles seda kommenteerides, et seda peaks alati jälgima, et keegi ei trügiks poliitikasse selleks, et kasu lõigata, ning avaldas lootust, et sellel ka vastavad organid silma peal hoiavad.

Sõõrumaa tundub talle aga kogemustega ärimees, kes suudab oma asjade eest ise seista. „Suurel ärimehel võivad huvid kindlasti kattuda, aga ma loodan, et ta oskab need siiski lahus hoida,“ lisas Tõniste.