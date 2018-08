Tõniste: Läti ootab piirikaubandusest 30 miljonit aktsiisitulu, aga planeerib ka maksutõusu

Tõniste ütles, et kui hiljuti oli Eesti ja Läti valitsuste ühisistung, siis polnud alkoholiaktsiisi küsimust päevakorras, aga ta arutas seda oma Läti kolleegiga.

"Üllatas, et ta ei olnud väga kursis piirikaubanduse teemadel, see ei ole neile prioriteet, nad ei näe sealt mingit sellist tulu, mille pärast väga õhinal jälgida igapäevast laekumist. Tänu minu huvile ta täpsustas, eelmisel aastal laekus piirikaubanduse kuuest poest 25 miljonit aktsiisi. Selleks aastaks plaanivad 30 miljonist aktsiisilaekumist," rääkis Tõniste.

Läti plaanib aasta alguses alkoholiaktsiise tõsta, siis aktsiisid Tõniste sõnul ühtlustuvad.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles, et Lätis on oktoobris valimised ning keegi ei suuda ennustada, milliseid katteallikaid uus koalitsioon oma lubaduste katteks otsib. Enne valimisi keegi aga muidugi aktsiisitõusust ei räägi.

Tõniste vastas, et lätlastel on mitmeaastane alkoholiaktsiisi tõusuredel kokku lepitud. Ta uskus, et see jääb püsima, sest see oli valus kokkulepe, mida on raske muuta ühele või teisele poolele. Ta rõhutas, et hoolimata piirikaubandusest kogub Eesti rohkem alkoholiaktsiisi kui Läti.

Peaminister Jüri Ratas omakorda lausus, et mingit alkoholiaktsiisi tõusu järgmisel aastal Eestis ei tule.