Tõniste: kui oli päevakorras haldusreform, oli kindlasti põhjendatud, et oli kaks ministrit

Üks selliseid ministeeriume on rahandusministeerium, kus lisaks Toomas Tõnistele on riigihalduse ministrina ametis Janek Mäggi. Seetõttu küsis täna Delfi valitsuse pressikonverentsil Tõnistelt, kui hästi saaks ta hakkama, kui Mäggi ära kaotada ja tema töö Tõnistele anda.

"Julgen öelda, et kui oli päevakorras haldusreform, oli kindlasti põhjendatud, et oli kaks ministrit. Ajapikku võivad töökoormused muutuda, nii et kunagi hiljem ma üldse ei välista, et sellist vajadust ei ole," vastas Tõniste.

Ta lisas, et iga valitsus otsustab, millised on selle prioriteedid ja sellest lähtuvalt paneb paika ka ministrite arvu.

"Millegipärast on elu näidanud seda, et need, kes kritiseerivad ministrite liigset arvu, siis saades koalitsiooni, soovides saada võimalikult palju ministrikohti, räägivad hiljem teist juttu," nentis Tõniste.

Maaeluminister Tarmo Tamm aga imestas, et Eesti on üks väheseid riike, kus on maaeluministeerium, aga maaga seotud tehingute registrit haldab hoopis keskkonnaministeerium. Tema arust pole Euroopas ühtegi riiki peale Eesti, kus maa ja mets pole ühe ministeeriumi all. Tema arust on vaja siin sisulisi muudatusi.

Samuti on kalandus jagatud maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi vahel. "Soomes on maa, mets ja kala kõik ühe ministeeriumi all," ütles Tamm.