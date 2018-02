Tõniste: järgmiseks aastaks kavandatud aktsiisitõusud ei oleks mõistlikud

Rahandusminister Toomas Tõniste hinnangul ei oleks järgmise aasta jaanuariks kavandatud aktsiisitõusud mõistlikud. Samas ei näe ta põhjust veebruari alguse aktsiisitõuse tagasi võtta.

"Kui ma rahandusministriks sain eelmise aasta suvel, siis ma kohe esimese asjana olin sama meelt ja olin üks eestkõneleja, et aktsiiside laekumine ei tule täis, et on vaja ümber vaadata see aktsiisipoliitika ja tulin sügisel välja ka ettepanekuga, et aktsiisitõus ära jätta 2018. aastaks," ütles Tõniste Delfile.

"Hea meel on selle üle, et vähemalt pool minu ettepanekust täitus, nii et see aktsiisitõus ei realiseerunud 1. veebruarist sellises mahus, aga ikkagi mingi aktsiisitõus toimus," tõdes ta. "Järgmine aktsiisitõus peaks toimuma siis 2019 1. jaanuarist ja ütlen oma isikliku arvamuse, et see aktsiisitõus ei ole mõistlik ja see tuleks minu hinnangul ära jätta," sõnas minister.

"Aktsiisid on täna ületanud mõistliku piiri ja toovad meie majandusele rohkem kahju. Kindlasti see tuleb päevakorda, kõigepealt ootaks ära analüüsid, kevadprognoos saab aprillikuus valmis meie maja poolt ja konkunktuuriinstituut teeb oma analüüsi ja siis ma arvan, et selle põhjalt saab ka valitsus otsustada," rääkis Tõniste.

Loe veel

Veebruaris toimunud aktsiisitõusu tagasipööramine Tõniste hinnangul olukorda ei muudaks. "Hinnavahe jääb ikka Lätiga ja harjumus on olemas, sellest nii palju kirjutatakse-räägitakse. Ka need, kes pole plaaninud sinna enne minna, on nüüd kursis ja tahavad sealt ka osa saada," sõnas Tõniste. "Kas sellest eelarvesse tuleb rohkem või vähem, siin ma praegu spekuleerima ei hakkaks."