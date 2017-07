Tõnis Saarts: Savisaare videoklipi puhul on tegemist väljapressimise ja kättemaksuga

Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts leiab, et Edgar Savisaar ajastas oma eraldi valimisliidus kandideerimise teate enne homset Tallinna nõukogu kogunemist lootuses, et talle tehakse eeldatust parem pakkumine.

Saartsi sõnul arvas Savisaar kahtlemata seda, et saab poolte volikogu kohtade toel uuesti linnapeaks. "Kui see pole otseselt väljapressimine saada erakonnalt täna paremat diili, siis tulevikus on kaalutlus pigem see, et volikokku sisse pääsedes õnnestub valimisliidul teha liit Keskerakonnaga ja seeläbi hakata mõjutama Keskerakonna siseprotsesse. Kahekesi isolatsioonis olles saavad nad kaalukeeleks Keskerakonna võimu jaoks Tallinnas."

Saarts ütles, et oma osa mängib siin ka kättemaks neile inimestele, kes Savisaare eelmise aasta sügisel kukutasid. Ennekõike on see tema sõnul aga strateegiline väljapressimine kas enne või peale valimisi.

Politoloog rääkis, et Savisaart ei saaks Keskerakonnast välja heita, kuna see tekitaks erakonnale rohkem probleeme, kui see praeguses olukorras kasu tooks. "Erakonna juhid Ratas ja Simson on piisavalt pragmaatilised, et nad ei hakka endale lisaprobleeme tekitama."

Ta lisas, et arvatavasti on Keskerakonnal raske saada Tallinna volikogus enamust, sest uus valimisliit ületab tõenäoliselt valimiskünnist. Kahtlemata mõjutab see Saartsi sõnul volikogu koosseisu ja võtab tõenäoliselt Keskerakonnalt enamuse. "Ma ei tahaks küll uskuda seda, et Savisaare häältesaak hakkab olema sama suur kui 2013. aastal, sest olukord on veidikene teine. Tema isiklik toetus on piisavalt suur, et valimisliit tema häälte toel valimiskünnise ületab."

Korruptsioonisüüdistustega kohtu all olev Keskerakonna endine esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar teatas eile oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova, Yana Toom ja Oudekki Loone.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda teemat edasi arutada.