Tõnis Saarts: Reformierakonnal on põhjust analüüsida, mis uue juhi toomisega valesti läks

"Põhimõtteliselt pole seis ju muutunud: Jüri Ratas on Kaja Kallase ees selge liider, kusjuures ta on oma positsiooni veelgi tublisti parandanud. Kaja Kallase populaarsus on jäänud samaks," ütles Saarts Delfile. "Veel pool aastat tagasi oli olukord vastupidine ja eks see anna ka Reformierakonnale põhjust analüüsida, et kus ja miks uue juhi toomisega valesti läks," märkis ta.

Peaministrikandiaatide populaarsus ei otsusta Saartsi hinnangul siiski valimistulemust, sest Eestis valitakse valimistel erakondi ja riigikogu liikmeid, mitte peaministri isikut. "Ometi annab erakonna juhi kui peaministrikandiaadi isiklik populaarsus valimissituatsioonis tuult purjedesse ka kogu parteile," märkis politoloog.

Turu-uuringute AS-i viimase küsitluse järgi ongi Keskerakond Saartsi sõnul selge liider, Kantar Emori küsitluse järgi on Keskerakonna ja Reformierakonna toetus võrdne. Kuigi hetkel näib tõenäoline, et Keskerakond need valimised võidab, siis kindel selles tema sõnul olla ei saa.