Tõnis Saarts: muutusi erakondae reitingutes on üsna vähe

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloog Tõnis Saarts leiab täna rahvusringhäälingu avaldatud Turu-uuringute AS-i küsitlustulemuste põhjal, et muutusi erakondae reitingutes on üsna vähe.

"Enamus väikesi nihkeid jääb küsitluse veapiiride sisse," ütles Saarts Delfile.

"Tähelepanuväärsem on Reformierakonna väike kukkumine, mis võib olla ajutine võnge, kuid võib ka viidata sellele, et partei reiting hakkabki taas oma tavapärasele tasemele tagasi liikuma," sõnas Saarts. "Kaja Kallase tulekuga seotud ootusärevus ja illusioonide aeg on läbi saamas ning valijatele hakkab tekkima selgem pilt, mida tema juhitud Reformierakond endast kujutab," sõnas politoloog.

"Sotsiaaldemokraadid on aga oma toetusnumbrit parandanud ja enda juurde need valijad tagasi toonud, kes olid eelmine kuu nördinud erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski väidetavalt vastutustundetust käitumisest," leidis Saarts.