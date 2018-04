Tõnis Saarts: Keskerakonna, Reformierakonna ja EKRE vahele jäävate parteide toetus on järjest enam kadumas

IRL-i, Vabaerakonna ja roheliste toetus püsib Saartsi sõnul endiselt alla valimiskünnise ja siin mingit muutust näha ei pole. "Küsimus on, kas mõni neist parteidest suudab end järgmisel aastal riigikokku võidelda. Kõik kolm neist vaievalt - võibolla vaid üks, või äärmisel juhul kaks," märkis ta.

"Reformierakonna toetuse järjekordne kasv jääb statistilise vea piiridesse - järgmised kuud näitavad, kas lagi on käes või Kaja Kallase tõusmine erakonna juhiks kergitab nende toetuse lausa 4 protsendi lähedale," ütles Saarts.

Üldine tendents on Saartsi hinnangul aga see, et Eesti erakonnapoliitika niinimetatud vahevöö erakonnad ehk parteid, mis on radikaalsemate jõudude nagu EKRE ja kahe suurpartei ehk Keskerakonna ja Reformierakonna vahel on järjest enam toetust kaotamas. "See on üsna murettekitav üldisem tendents, mis on olnud juba jälgitav kogu viimase aasta ja nüüd veelgi süvenemas," nentis Saarts.

Rahvusringhäälingu täna avaldatud Turu-uuringute AS-i küsitluse kohaselt toetas Reformierakonda 33, Keskerakonda 26, EKRE-t 14, SDE-d 6, IRL-i 4 ja Vabaerakonda ning rohelisi võrdselt 3 protsenti küsitletutest.

Reformierakonna toetus on tõusnud võrreldes märtsiga kaks protsendipunkti, EKRE toetus ühe, Keskerakonna ning Vabaerakonna ja roheliste toetus on jäänud samaks, IRL-i toetus on langenud ühe ja SDE toetus neli protsendipunkti.

Oma eelistust ei osanud aprillis öelda 35 protsenti kodudes küsitletud 1007 inimesest, mida oli kuus protsendipunkti rohkem, kui märtsis.