Tõnis Saarts: kas Isamaa on EKRE veidi euroopameelsem teisik ja muud põhimõttelist erinevust polegi?

Valimiskünnise juures olev Isamaa ei saanud endale lubada riski, et pärast ÜRO ränderaamistiku heakskiitmist lahkuvad ka tema viimased konservatiivsed valijad EKRE paati, ütles Saarts Delfile.

"Isamaa lasi mööda hetke, et panna kõlama enda mõõdukam tõlgendus ÜRO rändeleppest, mis lubanuks neil nägu säilitades teatud tingimustel isegi see allkirjastada," nentis Saarts. "Selle asemel lubati peale jääda EKRE tõlgendusel, mille järgi peab Eesti leppega liitumise järel sõnakuulelikult vastu võtma kõik pagulased ja immigrandid, kes eal avaldavad soovi Eestisse tulla."

"EKRE, olles ise opositsioonis, dikteerib selle, kuidas teised konservatiivsed parteid teatud teemadest valitsuses kõnelevad. Opositsioonipartei poolt tähelepanuväärne saavutus," märkis Saarts. "Reformierakond pole senimaani kaugeltki nii efektiivne opositsioonipartei olnud," lisas ta.

Samas tekib Saartsi hinnangul eilse järel põhimõtteline küsimus, millised põhiväärtused eristavad ikkagi Isamaad ja EKRE-t. "Kas Isamaa on lihtsalt EKRE veidi euroopameelsem teisik ja muud põhimõttelist erinevust polegi?" küsis ta. "Kui erinevusi on ikkagi rohkem, siis peaks Isamaa nüüd kõvasti tööd tegema, et neile avalikkusele selgitada."

Isamaa vastuseisu tõttu ÜRO ränderaamistikule otsustas valitsus eilsel kabinetiistungil ränderaamistikku mitte toetada.