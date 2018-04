Tõnis Saarts: Janek Mäggi ja Riina Sikkuti valitsusse toomine annab märku lähenevatest valimistest

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsendi Tõnis Saartsi hinnangul annab kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja ja konsultandi Janek Mäggi ning riigikantselei strateegiabüroo nõuniku Riina Sikkuti valitsusse toomine märku lähenevatest valimistest.

"Janek Mäggi ja Riina Sikkuti tõus ministripositsioonidele ei pruugi näidata niivõrd seda, et Keskerakonna ja SDE pink on lühike, vaid pigem annab märku lähenevatest valimistest," ütles Saarts Delfile. "Mõlemad erakonnad üritavad oma ridadesse tuua uusi nägusid ja võimekaid inimesi ning ministritoolide pakkumine on selleks suurepärane võimalus."

Lisaks tuleb Saartsi sõnul arvestada sellega, et üheksa kuu jooksul, mis valimisteni jäänud on, ei jõua nimetatud ministrid nagunii teha suuri strateegilisi algatusi või käivitada olulisi valdkondlikke reforme.