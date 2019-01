Tõnis Saarts: EKRE valimisprogrammi eesmärk on äratada tähelepanu ja kõnetada majanduslikult vähem kindlustatud eestlasi

Ent EKRE valimisprogammi eesmärk ongi Saartsi hinnangul hoopis teine. "Esiteks, äratada tähelepanu - saavutada "kõik meist räägivad"-efekt. Viimane on neil ülihästi korda läinud, sest ajakirjanduses on juba teist päeva esiteemaks EKRE," tõdes Saarts. Teiseks, soovib EKRE tema sõnul võimalikult jõuliselt ja tähelepanuäratavalt kõnetada oma peamist valijarühma, kelleks on väljaspool suurlinnu elav, majanduslikus plaanis mitte kõige kindlamalt tulevikku vaatav, eestlane. "Ega ilmaasjata pole majanduse peatükk, kus lubatakse kõikvõimalikke heldeid maksusoodustusi, pandud valimisplatvormis esimeseks," lisas ta.

Saartsi hinnangul pole kindlasti ka juhus, et programmis on väga palju rõhku regionaalarengule ja eesti küla toetamisele. "Erinvalt 2015. aasta valimistest on EKRE-l väga selgelt silme ees see valijarühm, keda nad püüdma lähevad, ja neile ongi see programm mõeldud. See valijarühm ei küsi, kas kulud-tulud on tasakaalus, vaid talle tunduvad need lubadused ilmselt igati õiglased ja rahvalähedased," rääkis Saarts.