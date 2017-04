Tõnis Palts: kui töökohale kandideerib mees ja naine, siis eelistate meest, sest tal on raseduse tõttu töölt eemale jäämise tõenäosus väiksem

Ettevõtja Tõnis Palts kommenteeris täna Facebookis teise ettevõtja Jüri Mõisa seisukohta, et palgalõhe on väljamõeldud teema, millega pole vaja tegeleda.

"Tõlkides Mõisa Jürkat. Teil kandideerib perspektiivsele töökohale, mis nõuab teatud sisseelmise aega ja väljaõpet, kaks noort. Üks mees ja teine naine, siis te ju eelistate meest. Tal on raseduse tõttu töölt eemale jäämise tõenäosus oluliselt väiksem. Seega vastav uuesti kellegi väljaõpetmise kulu tegemise tõenäosus samuti väiksem. Või kui just naine ei küsi vähem palka. Naise ja mehe palga erinevus turumajanduses on loomulik ja kõrvaldamatu seni kuni mehed sünnitama ei hakka," kirjutas Palts.

Sotsiaaldemokraat Liisa Oviir küsis talt vastuseks, kas riigi mõttes oleks hea, kui Eesti naised loobuvad sünnitamisest, et saada ausat ja õiglast palka?

Palts vastas, et see poleks riigile hea. "Aga ettevõtja ei hakka mitte kunagi maksma õiglast palka. Ettevõtja maksab ikka õiget palka hinnates kõiki asjaolusid. Ma lihtsalt seletan asjade olemust. Skype personalijuht ütles erilise lolluse paar päeva tagasi. Nimelt ütles ta, et vanemapalk on kuritegu naiste vastu. Kuna naised pidid kaotama kolme aastaga suure osa oma tööjõu väärtusest. See kõlab umbes nii, et meie naistraktoristid peaksid tulema kohe järgmine päev tööle peale sünnitust, et nad ei kaotaks oma väärtust tööjõuna turul ja saaksid anda oma panuse sotsialistliku riigi ülesehitamisse," kirjutas Palts.