Tõnis Palts kiidab Eesti 200 vastandlikku kampaaniat: müts maha. Lõpuks näitab keegi, et meil on probleem

"Kui see on Eesti 200 tempu, siis müts maha. Lõpuks on keegi näidanud, et meil on probleem," kirjutas Palts eile õhtul Facebookis. Delfi kirjutas hilisõhtul, et Kristina Kallas tõesti kinnitab parteikaaslastele, et see on nende kampaania.

"Primitiivne on süüdistada peeglit või päikest, mis on valgustanud määrdunud laiku ühiskonnas. Venelaste eraldatus on täna kõige suurem julgeoleku oht ja mida julgemalt sellele tähelepanu juhitakse seda kiiremini kõrvaldame selle ohu," arutles Palts. "Väga ebaefektiivne on suurendada sõjalisi kulutusi 2.5 protsendini, kui tegelik oht on mujal. Kui Eeesti 200 küll tappa saab, siis nad on teinud ühe väga tänuväärse teo."

Selle postituse all märkis Paltsi parteikaaslane Lauri Vahtre, et mitte müts maha, vaid vastu vahtimist. "Selliste "tempudega" probleeme ei ravita, põrgu päralt. Vaid kistakse uuesti lahti, antakse relv kätte neile, kes seda eraldatust aina süvendada soovivad."

Palts torkas vastu ja hakkas süüdistama Keskerakonda: "Ei usu. Küsimus vaid, kuidas venelastele selgeks teha, et eraldatuse mootor ja suurim kasu saaja on olnud Keskerakond."