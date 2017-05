Tõnis Mölder: Rohelised rikuvad Pirita inimeste elukvaliteeti

Pirita linnaosa vanema Tõnis Möldri sõnul rikuvad keskkonnakaitsjad Pirita inimeste elukvaliteeti, viidates, et Tallinna halduskohus peatas kolmapäeval MTÜ Eesti Roheline Liikumine taotlusel Reidi tee ehitusloa.

Möldri sõnul osutavad aktivistid, et Reidi teele pole tehtud keskkonnamõjude hindamist. „Rõhutan, et Reidi tee projektis on arvestatud paljude uuringutega (maastikuanalüüs,müra, õhusaaste jt), arvesse on võetud varasemaid keskkonnamõjude hindamisi ning tänane ehitusprojekti maht on isegi väiksem kui algselt oli planeeritud,“ teatas Mölder.

„Rohelised ei ole tänaseni andnud selget vastust, miks otsus kohtusse kaevati. Samuti pole neil lahendusettepanekuid. Mulle, ja usun, et ka enamikele Pirita elanikele, jääb arusaamatuks, miks on keskkonnakaitsjatel tarvis venitada,“ sõnas Mölder.

Mölder lisas, et Pirita ja Kesklinna inimeste elukeskkond ei parane tänu väikese seltskonna soovile lihtsalt suurt projekti torpedeerida. „Tänase seisuga võivad tööd lükkuda septembri algusesse, mis võib tähendada, et Reidi tee projekt ei pruugi üldse jõustuda,“ ütles Mölder.

„Pirita linnaosa elanikkonna kasv ja ummikud Pirita teel jõuavad varem või hiljem oma haripunkti ning sellega võib meie linnaosa atraktiivsus langeda. Mida kauem venitame ehitustööde algusega, seda kauem läheb aega ka rohelise peatänava valmimiseks. Jääb mulje, et „rohelistele“ ei meeldi ka roheline peatänav,“ lisas Mölder.