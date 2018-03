Tõnis Mölder EKRE-le: erivajadustega inimesed võivad hakkama saada kõigega

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder tuletab EKRE volikogu liige Helle-Moonika Helmele meelde, et võime tööga hakkama saada ei tulene inimese erivajadustest ning leiab, et Helme väljatoodu Mart Laari kohta oli kohatu.

„Kahetsusväärne on lugeda, et inimesed ei väärtusta ega toeta erivajadustega inimesi ning mõtlen seda laiemalt, kui vaid nimetatud sotsiaalmeediapostitus. Võiksime siiski mõista, et pole tähtis, kas Eesti Panga nõukogu esimees on noor või vana, heleda- või tumedapäine, mees või naine, absoluutse kuulmisega või vaegkuulja – loevad teadmised, oskused ja kogemused ning võime tööga eeskujulikult hakkama saada,“ leidis Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder.

Abilinnapea leidis, et ka poliitiliste rünnakute puhul tuleks mõelda oma sõnadele veidi laiemalt ning rääkida tuleks sellest, kas inimene saab oma tööga hakkama või ei, mitte välja tuua inimese erivajadust. „Soovin rõhutada, et erivajadustega inimesed on täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Kui EKRE liikmed oma 2015. aasta valimislubadustes hõiskasid, et hoolivad kõigist meie inimestest ning toetavad lastega peresid, väärtustavad pensionäre ja puuetega inimesi, siis palun tulevase aasta valimislubadustes enam valijatele mitte valetada,“ ütles Mölder.

Niisamuti näitas Mölderi sõnul Helme postitus seda, et EKRE ja Reformierakond on vaatamata põhimõttelistele erinevustele poliitikas tandem.

„Mis puudutab Jürgen Ligi väljaütlemisi, siis tahes-tahtmata jääb mulje, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Reformierakonna seisukohad on muutumas üha sarnasemaks,“ lisas Mölder.

EKRE liige Helle-Monika Helme kirjutas täna oma Facebooki sõprade grupis, et tema hinnangul ei ole Eesti Panga nõukogu esimehe koht sobilik puuetega inimestele.