Tõnis Lukas naaseb poliitikasse ja kandideerib riigikogu valimistel Isamaa Tartu nimekirjas

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul kannab Tõnis Lukas neid ajaloolisi ja isamaalisi väärtusi, mille eest erakond on aastakümneid seisnud. "Mul on hea meel, et võitluskaaslane on tagasi Isamaa ridades. Oleme Tõnisega ühiste väärtuste eest seistes mitu puuda soola koos ära söönud. Isamaaline kasvatus, eestluse mõtestamine ja järjepidevuse hoidmine, sisuline haridusuuendus on esimesed märksõnad, mis tema tegemistega seoses meenuvad. Tema puhul on tegemist Eesti hariduse, meie argielu ja kultuurilise arengu edendaja ja eestvedajaga. Hindan kõrgelt tegevust koolipapana kutsehariduse väärtustamisel," ütles Seeder.

"Olen stažeerinud nüüd jälle tükk aega päris elus ja saanud ideid ning kogemusi, kuidas muuta riiklikke otsuseid elulähedasemaks, nii et me ühiskond ei lämbuks bürokraatiasohu. Olen orienteeritud alati koostööle tegelike probleemide lahendamiseks, mitte tühipaljale ärapanemisele. Mu eemärkideks hariduselu korraldamisel on kindlasti barjäärideta hariduskorralduse ülesehitamine, nii et keegi ei leiaks ennast hariduslikult tupikteelt. Kutsehariduse võlud peaksid selgesti silma paistma ja kiirgama oma võimalusi kõigi noorteni, kaasa arvatud gümnasistide ja üliõpilasteni," rääkis Lukas.

Oma suurte eesmärkidena tõi Lukas välja kaks: "Esiteks tahan hoolitseda selle eest, et nii praegustele kui tulevaste põlvkondade noortele oleks garanteeritud tingimusteta õigus eestikeelsele haridusele ja teiseks olen veendunud, et isamaalisus peab olema üheaegselt nii kompromissitu kui muidugi ka helge ja lustakas."