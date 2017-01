Tõnis Lukas: ERM peab pöörama rohkem tähelepanu müügile ja turundusele

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktori Tõnis Lukase sõnul vajab ERMi arendamine varasemast professionaalsemat majandamist, ent omatulu teenimine ei saa muutuda tegevuseks iseenesest.

"Kuna uus maja on keskkond ning selle ja ka selles leiduva asutuse arendamine nõuab senisest aktiivsemat ja professionaalsemat majandamist, tõuseb nii töötajaskonnas kui ka tegevuste üldmahus märgatavalt müügi- ja teenistustegevuste, muu hulgas sündmuskorralduse ja turunduse osakaal," avas ERMi direktor Tõnis Lukas Riigikogu Toimetistes muuseumi tulevikuplaane.

Lukase sõnul alustati omanäoliste suveniiride kujundamise ja tellimise, muuseumipoe ja söögikohtade tegevuse planeerimisega juba varakult.

Rahvusmuuseumi toimimise oluline osa on ERMi direktori hinnangul selle arendamine - valmisolek minna kaasa uuenenud tehnoloogiliste vajadustega ning tegeleda pidevalt uute näituste ja teadus- ning haridusväljundite ettevalmistamise ja elluviimisega.

"Me ei saa leppida, et avanud uue, maailmas ainulaadse ja oluliste ajakohaste uuendustega muuseumi, hakkaksime kohe pärast hoogsat algust ajast maha jääma. Silmapaistval museoloogilisel tasemel jätkamise kindlustamine on ka ERMi majandustegevuse eesmärk. Valdkondade vahel peab valitsema tasakaal," sõnas Lukas.

ERMi direktor rõhutas siiski, et muuseum on eos arvestanud vajadusega mitte kalduda liigsesse kommertslikkusse. "Nii ei saa omatulu teenimine muutuda tegevuseks iseenesest, vaid peab teenima meie põhimissiooni rahvusmuuseumina," märkis Lukas.

"Kuigi Eesti Rahva Muuseumi uut arengukava ja juhtimismudelit koostades oleme märganud kasvavat vajadust majandustegevuse järele nii selleks eelduste loomisel, näiteks kompetentseid uusi töötajaid värvates, kui ka suurema tähelepanu pööramisel müügi- ja teenindusvaldkonnale, jääb muuseum ikkagi truuks oma põhitegevusele – Eesti Rahva Muuseum on ja jääb kultuuri-, teadus- ja haridusasutuseks," kinnitas ERMi direktor.

ERMi hoone ametlik avamine oli 29. septembril 2016, kõikidele külastajatele avati hoone 1. oktoobril.