Toivo Tänavsuu: kümned inimesed on tänu vähiravifondile elanud aastaid ja mitmed sisuliselt terveks tunnistatud. Riik ei anna aga nende ravile võimalustki

"Kingitud elu" vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu sõnul peaks riik rahastama ravisid, mis annavad vähihaigetele eluaastaid ja toimivad hästi. Haigekassa ei finantseeri aga vähiravi, mis ületab 40 000 euro piiri ühe täiendava eluaasta kohta - siis pole see enam "kulutõhus".

Tänavsuu sõnul ei ole vähiravifond kunagi soovinud, et riik rahastaks kõigi inimeste ravi, ükskõik kui palju ravimifirma selle eest küsib või kui eksperimentaalne see on. "Loomulikult ei oleks see võimalik ega mõistlik. Me lihtsalt ütleme, et riik peaks rahastama ravisid, mis hästi toimivad, annavad eluaastaid. Need on igati kulutõhusad," räägib Tänavsuu.

"Umbes iga kolmas või neljas vähiravifondi kaudu pikenenud inimelu on vaieldamatult kulutõhus. Kümned inimesed elavad tänu fondile aastaid ning mitu inimest on tunnistatud terveks," jätkab ta.

Tänavsuu imestab, et ravi, mille maksumus on üle 40 000 euro täiendava eluaasta kohta, peab haigekassa mitte kulutõhusaks. "Aga kümned inimesed on elanud tänu fondile aastaid ning 5-6 inimest on ravi lõpetanud, sest nad on tunnistatud sisuliselt terveks. Nende puhul ei saa meie arvates mittekulutõhususest rääkida, sest haigekassa jätab arvestamata nende inimeste panuse ühiskonda tagasi ning raha, mis nad ise on nõus oma ravisse panustama," ütles ta.

"Praegu valitseb umbes selline olukord nagu munafarmis: firma saadab terve hulga tibusid halastamatult tibupurustajasse, tunnistades nad lootusetuteks. Ometi võiks paljudest neist tibudest sirguda täies elujõus kanad, kes munevad palju mune," möönab Tänavsuu. "Aga neile ei anta võimalustki."