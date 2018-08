Toimingupiirangu rikkumine - korruptsioonikuritegu, mida inimesed ei häbene

Keerulisem on lugu süütegudega, mille keelatus tuleneb riigi õigusloomest ning millel puudub otsene seos tavanormiga või vähemalt ei ole seos nii selgelt jälgitav. Nii on lugu mitme ametialase süüteoga ja eelkõige nendega, kus teo keelatus tuleneb korruptsioonivastasest seadusest. Olgugi et aususe kohustus (enamjaolt rikutakse ametialaste kuritegude puhul just seda nõuet) on põhiväärtusena kaitstud juba iidsete kirjutamata reeglitega ja nende toimepanemisest hoidumine võiks seetõttu olla kujunenud ühiskonna harjumuseks, on tegelik pilt kahjuks teistsugune. Küllalt sageli on avalikes huvides tehtav otsus kantud kas täies mahus või siis osaliselt isiklikest huvidest vaatamata sellele, et korruptsioonivastane seadus keelab selge sõnaga avalikes

huvides tegutseval isikul osaleda otsustuses, kui otsus puudutab isikut ennast, tema lähedasi või nende majandushuve. Selge sõnaga on keelatud osaleda otsustuses, kui otsust võib hakata mõjutama kellegi erahuvi.

Ühelt poolt on ju olemas ühiskonna ajaloolisest mälust tulenevad eeldused täita aususekohustust, kuid praktikas jääb see potentsiaal täies mahus realiseerimata. Millest niisugune vastuolu?

Põhjuseid on kindlasti mitu ja erinevaid, kuid selle kirjutise kontekstist tulenevalt viitan ühele neist – ühiskondlikule kontrollile, täpsemalt öeldes ühiskondliku kontrolli pealiskaudsusest tulenevate hinnangute puudulikkusele.

Ühiskondlik kontroll on tõhus, kui teo ning kahjuliku tagajärje vaheline nn seoseahel on selge ja lühike. Näiteks varguste korral on lihtne mõista, et teo toimepanija tegevuse tagajärjel vähenes kellegi varaline seisund või vägivallategude korral kannatab kellegi tervis. Aga kas toimingupiirangu rikkumise korral on kahjulik tagajärg alati nii selgelt tajutav?

Ei ole, ning peamiselt seetõttu, et korruptsioonisüüteo ja kahjuliku tagajärje vahelise seose ahel on üldjuhul pikem. Toimingupiirangud ei lähtu ühevõi teise otsuse majanduslikust kasust või kahjust, vaid sellega kaitstav hüve on kaugemal – toimingupiirangutega kaitstakse avaliku võimu usaldusväärsust ning võrdse kohtlemise põhimõtet. On täiesti võimalik, et kohaliku omavalitsuse volikogu otsustus on selle omavalitsuse piirkonna arengu seisukohalt igati kiiduväärne ja kasulik ning samal ajal on ühe (või ka mitme) saadiku hääletamine sellise otsuse poolt ikkagi kuritegelik. Avalikkus, kes on harjunud teo keelatust hindama kohe nähtava kahjuliku tagajärje järgi, ei pruugi selle puudumise korral näha kahjustatud võrdset kohtlemist või eeliseid, mida saab otsustaja ise. Nimetatud asjaolu julgustab tihtipeale piirangutest üle astuma.