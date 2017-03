Toiduliit: me ei pea leppima poliitikatega, kus veenva tõestuseta tehakse otsuseid, mis puudutavad tarbija rahakotti

Toidumaksud puudutavad tulevikus kõiki tarbijaid ning seetõttu ei tohiks nende rakendamist arutada ainult suletud kabinetiuste taga, ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Täna toimub Toiduliidu eestvedamisel tervise- ja maksukonverents „Kuidas Eesti vormi saada?“, kus mitmed oma ala asjatundjad Euroopast ja Eestist diskuteerivad, kas ja kuidas saab poliitika mõjutada inimeste tervisekäitumist. Kohal on esindajad Taanist, Belgiast ja Soomest, kes annavad ülevaate toidumaksude mõjust tarbijatele, tööstustele ja riigile.

„Veel loetud kuud tagasi polnud mul aimugi, et meil on põhjust korraldada tänavu selline konverents, sest eelmise valitsuse selge seisukoht oli toidumaksude osas eitav,“ ütles Sirje Potisepp. „Ometigi peame toidumaksudest rääkima, sest praegusel valitsusel on kavas kiirkorras kehtestada maks teatud magustatud jookidele. Kuivõrd valitsus pole veel otsustanud, siis on tänase konverentsi lähteidee toetada toidumaksude teemal laiema avaliku arutelu teket.“

Potisepa sõnul on Euroopa Liidu tasemel kõik liikmesriigid välja töötamas tegevuskavasid toidukaupade suhkru, soola ja rasvasisalduse vähendamiseks. „Suhkrusisalduse vähendamiseks ei ole vaja toidukaupu maksustada ja seeläbi toidu niigi kasvavat hinnataset veelgi tõsta. Kui valitsusel on vaja makse kehtestada eelarve täitmiseks, siis nii tulekski öelda, mitte varjuda inimeste tervist puudutavate argumentide taha. Vajame tõsist, argumenteeritud ja faktidega varustatud diskussiooni. Me ei pea leppima poliitikatega, kus veenva tõestuseta tehakse otsuseid, mis puudutavad tarbija rahakotti ning laastavad kordamööda erinevaid majandussektoreid ja seda väikesele siseturule toetuvas Eesti majanduses.“