Tõeline vedamine! Kuldse abielusõrmuse kaotanud vanaproua sai oma kalli varanduse tagasi

Pelgurannas kuldse abielusõrmuse kaotanud inimene on teada, sõrmus peaks lähiajal jõudma proua sõrme.

21. juuli hommikul märkas Tallinnas Pelgurannas Puhangu tänaval liikunud Gerli läikivat kuldset abielusõrmust. Sõrmuse graveering lubas oletada, et see kuulub eakale naisele. Seepeale asuti Põhja prefektuuri kaasabil sõrmusele omanikku leidma. "Kui sina tead kedagi, kes elab Tallinnas Puhangu 53 kortermajas või selle ümbruses ning kaotas laulatussõrmuse, siis anna talle teada, et sõrmus on leitud," seisis politsei Facebooki lehel.

Täna, nädal aega hiljem, teatas Põhja prefektuur, et tänu perekonnaseisuametilt saadud lisainfole leidis politseinik sõrmuse omaniku. "Sõrmus peaks lähiajal jõudma omaniku sõrme," teatas Põhja prefektuur.