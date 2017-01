„Tõe ja õiguse” illustratsioonivõistluse võitis Mark Antonius Puhkan

Tallinna kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumis kuulutati täna välja „Tõe ja õiguse” illustratsioonivõistluse võitja, kelleks osutus praegu kaitseväes teeniv noor kunstnik Mark Antonius Puhkan. Anti välja ka eripreemia, mille sai kunstnik Inge Kudisiim.

Žürii koosseisus Andres Tali (esimees), Tiina Tammetalu, Rein Veidemann, Toomas Väljataga ja Maarja Vaino hindas võidutöö puhul selle uudses pildikeeles peituvat mõjuvust ja Tammsaare teose vaimsuse tabamist, teatas Raepress.

„Kohe alguses jäi kummitama illustratsioon Krõõdast surivoodil, aga ka mitmed teised pildid, mis moodustasid hea terviku,” sõnas Maarja Vaino.

Tiina Tammetalu hinnangul on kõik konkursil osalenud tööd omanäolised ja huvitavad. „Mul on väga hea meel, et selline konkurss toimus, sest täiskasvanutele mõeldud kirjanduse illustreerimine on tänapäeval üsna haruldane,” sõnas Tammetalu, kelle sõnul saab konkursil osalenud töid näha kevadel Prima Vista festivali raames Lutsu raamatukogus Tartus.

„Tõe ja õiguse” illustratsioonivõistluse kuulutasid välja Tammsaare muuseum ning Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts 2016. aasta alguses.

Võidutöödest on kavas välja anda „Tõe ja õiguse” I osa illustreeritud juubelitrükis, millega tähistatakse järgmisel aastal A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva ja Eesti 100. juubelit.

Konkursi võidutööga käib kaasas rahaline preemia 1000 eurot ja eripreemiaga 300 eurot.