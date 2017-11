TLÜ õppejõud: tasub tähele panna, kui inimese sotsiaalmeedia postitused teravalt muutuvad. See on ohu märk

TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi dotsendi Katrin Tiidenbergi sõnul ei saa iga inimese Facebooki postitustest lugeda välja midagi konkreetset, sest inimesed kasutavad sotsiaalmeediat erinevalt - mõned siiralt ja avameelselt, mõned provotseerimiseks ning mõned nalja tegemiseks.

"Nii võib kõnekaks pidada pigem teravaid muutusi inimese sotsiaalmeediasse postitamise mustrites - postitamise sageduses, postituste ja kommentaaride sisus jne. Kindlasti ei ole sotsiaalmeedia diagnostiline tööriist," sõnas sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent Tiidenberg Delfile.

Küsimus oli ajendatud eilsest traagilisest sündmusest Vabaduse väljakul, kus 33-aastane nugadega vehkinud mees ründas politseinikke ning hukkus. Sotsiaalmeediast näib, et mees nägi enda ümber vandenõusid. Samuti oli ta postitanud eelnenud ööl ingliskeelse lause, mis tõlkes kõlab "Mina ja mu pere surnud. Tehke, et see loeks midagi."

"Väga raske on universaalset nõu või hinnanguid anda. Mis puudutab kurva sündmuse ärahoidmist, siis see ei ole minu ekspertvaldkond, kuid usun, et Eestis annaks palju ära teha vaimse tervisega seonduva abi kättesaadvamaks muutmiseks ning sellega seotud stigmade, stereotüüpide ja valehäbi vähendamiseks," lisas Tiidenberg.

Psühholoog: postitaja soovib tähelepanu

Peaasi.ee tegevjuhi, kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul näitavad sellised postitused, et inimene on hädas. "Postitajalt võiks küsida, mis sinuga toimub, mida sa sellega mõtlesid, räägi lähemalt. Kui inimene avalikult selliseid sõnumeid edastab, siis ta ilmselt soovib, et sellele tähelepanu pööratakse".

Oidermaa paneb inimestele südamele, et pigem võiks reageerida, mitte jätta küsimata. Kui ikka postituse puhul on tegemist surmateemaga, siis võib ka veebikonstaabli või politsei poole pöörduda. Võib ka koos sõbraga minna ukse taha. Kiire psühhiaatrilise abi osutamise jaoks on aga suuremates linnades erakorraline abi ööpäevaringselt.

Sotsiaalmeedia elu erineb Oidermaa sõnul päriselust, aga eelkõige sedapidi, et üritatakse jätta tegelikust olukorrast parem mulje. Seega peaks taolised postitused eriti hästi silma torkama. "Samas on meil tavaline pigem suhtumine, et ei hakka pead pistma teiste asjadesse. Tahetakse jääda viisakaks ning valehäbi tundes arvatakse, et mis ma ikka torkima või piinlikkust tekitama hakkan. Vaimne tervis pole aga vaid ühe inimese probleem, see mõjutab potentsiaalselt paljusid".

Eile kella 11.10 ajal sai häirekeskus teate, et Tallinnas Harju tänaval kõnnib mees, kellel on käes kaks nuga. Sündmusele reageerinud politseinike korraldustele mees ei allunud. Politseinik kasutas mehe peatamiseks teenistusrelva ning sooritas esmalt hoiatuslasud ning seejärel lasu mehe pihta, teatas politsei.

Mees sai raskelt vigastada ning viidi haiglasse, kus ta kella 12 ajal suri. Politseinikud ega keegi teine vahejuhtumis vigastada ei saanud.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles eilsel pressikonverentsil, et kui politseinikku rünnatakse väga lühikese vahemaa pealt külmrelvaga, siis kasutab politseinik vastumeetmena alati tulirelva.