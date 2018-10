TLÜ akadeemiline raamatukogu soovib uuenduskuuriga oma pinda kahekordistada

Kollisti nägemuses võiks uuenduskuur toimuda koostöös linnaga. "See krunt võiks tuua rahaliselt niipalju sisse, et on võimalik juurde ehitada ja raamatukoguhoone osa korda teha," ütles ta ERR-i uudisteportaalile.

"Tallinna linn võiks siia teha oma kaasaegse kunsti muuseumi, siia võiks teha teatavad demo- ja showruumid Tallinna tutvustamiseks. Muidugi saaks siin korraldada konverentse, välisministeerium on siin vastas, võiks neile pakkuda teatud võimalusi. Kaasaegsed raamatupoed, kirjanduskeskus ja mõistagi kogu selle baas oleks ikkagi suurte kogudega Eesti üks paremaid raamatukogusid ja selle juures kindlasti infokeskus, et me saaksime pakkuda kaasaegset infoteenust, andmekaevet ja ka õpet, kuidas selle infomahu juures teadmisi kätte saada," selgitas Kollist.

Tallinna linnaplaneerimise ameti tegevusvaldkondi koordineeriv abilinnapea Andrei Novikov ütles, et Tallinna Kaubamaja ümbrus endisest kunstiakadeemia krundist kuni Teatri väljakuni läbib täieliku uuenduskuuri.

"Vana kaubamaja asemele on tehtud arhitektuurikonkurss, edasi Projekteerijate maja kuni Akadeemilise raamatukoguni. Sinna alale on valmistatud ette vastuvõtmiseks detailplaneering ja ma usun, et ka lähikuu jooksul see saab vastu võetud. Kogu see ala muutub kaasaegseks," lausus Novikov.