TLT korruptsiooniskeemi "aju" Jaanus Vingi Lamborghini maksab paarsada tuhat eurot

Jaanus Vingi Lamborghini Foto: erakogu

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink on TLT korruptsiooniloo peategelane. Lisaks osalusele paaris firmas ja suurele kinnisvaraportfellile on tal ka paar kallist autot, Lamborghini ja 2016. aasta Mercedese maastur.