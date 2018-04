TLT juhtivtöötajate võimalik korruptsioonijuhtum leidis aset nõukogu juhi Taavi Aasa silme all

Tallinna linnapea Taavi Aas juhib lisaks linnale ka korruptsioonikahtluse alla langenud Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) nõukogu, kus tema ülesandeks on muuhulgas ka juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine.

Aas ütles täna Delfile, et sai TLT sisekontrollist teada mõned päevad tagasi ja info paralleelse kriminaaluurimise kohta jõudis temani täna. Seega pole nõukogu esimees Aas enda sõnul TLT-s toimunust teadlik.

Ainult keskerakondlastest moodustatud TLT nõukogusse kuulub lisaks Aasale kriminaalsüüdistusega kohtu all olev endine Tallinna linnavolikogu esimees ja praegune lihtliige Kalev Kallo, linnavolikogu liikmed Toivo Tootsen ja Igor Kravtšenko ning riigikogu liikmed Toomas Vitsut, Siret Kotka-Repinski ja Erki Savisaar.

Nõukogu üheks ülesandeks on teostada järelevalvet juhatuse liikmete tegevuse üle.

TLT juhatusse kuuluvad keskerakondlaste Enno Tamme ja Leonid Mihhailovi kõrval ka parteitud Marju Sepp, Jüri Malken ja täna korruptsioonikahtlustusega kinni peetud Alar Urm.

Michal: nõukogu peaks tagasi astuma

Loe veel

Reformierakonda kuuluv riigikogu ja Tallinna linnavolikogu liige Kristen Michal küsis sotsiaalmeedias keskerakondlastest koosnevale nõukogule ja osaliselt keskparteilastega mehitatud juhatusele viidates, kui kaua valijad raha varastamist taluvad. “Raha mis ühistanspordist kõrvale viidi, on küsimus Keskerakonna valijatele, tegelikult kõigile linnakodanikele, kaua kannatame seda ümarat juttuveeretamist ja enda tagant varastamist? Muutust on vaja,” leidis Michal.

“Vaadates neid nägusid nõukogus, pole linnakodanikel ilmselt mingit kahtlust, et nõukogu suhtub asja “printsipiaalselt” nagu Ivo Parbuse juhtumis. Sõnades distantseeriti, mees mõisteti süüdi linnas võetud altkäemaksu eest ja pärast vabanemist võttis Enno Tamme juhitud linnatransport mehe avalike suhte peale. Küsides — aga kus te siin uudist näete?” küsis Michal.

“Nii vist ka täna — kus on uudis? Keskerakonna Tallinna nõukogu juhib Jüri Ratas, korruptsioonijuhtumiga seotud ettevõte nõukogu Taavi Aas ja juhatust Enno Tamm. See ongi uus Keskerakond — kedagi, ptüi, ikka midagi ei jäeta maha. Uus Keskerakond on ikka seesama Keskerakond, mis varem,” kirjutas Michal.

Reformierakondlane märkis eraldi saadetud teates, et sisekontrolli tulemustele tuginedes juba enne tänast ametist vabastada plaanitud bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vingist on palju tähtsamaid inimesi — ettevõtte juhatuse liige, bussiliiklusteenistuse direktor ning ka selle mehe ülemus bussiremondi töökodades -, kes tuleks ametist vabastada.

“Keskerakondlik juhtkond on antud hetkel siiski oma läbipõimituses osa probleemist. Ise omade kontrollimine ja linnavalitsuse liikmete raha teenimine nõukogudes viibki olukorrani, kus sellised asjad hakkavad juhtuma,” leidis reformierakondlane.

“Vähim mis teha saab, on nõukogul tagasi astuda ja leida sinna uued inimesed, osa linnast, osa sõltumatu taustaga, et kontroll toimiks ja usaldus taastuks maksumaksja vara heaperemeheliku kasutuse suhtes. Aga see on ka vähim, eeldades et probleemi juur keskerakondlikus liinis sügavamale ei ulatu,” lisas Michal.

Solman: Taavi Aas võtab heameelega vastu 1000-eurost nõukogu kuupalka

IRL-i kuuluv Tallinna linnavolikogu liikme Riina Solman arvates on 105 miljoni euro suuruse käibega ettevõtte nõukogust ja juhatusest saanud mugav teenistuskoht mitme mõjuka keskerakondlase jaoks. “Tuletan meelde, et Taavi Aas võtab hea meelega vastu 1000 eurost kuutasu kuulumise eest Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogusse. Nüüd oleks aeg selle tasu eest ka sisulisi muudatusi ja tegevusi teha,“ rõhutas Solman.

Ta meenutas, et suvel 2017 tegi IRL ettepaneku, et TLT tuleks sajaprotsendiliselt erastada nagu mitmed teisedki linnaettevõtted. “Linn ei peaks tegelema ettevõtlusega seal, kus erasektoril see paremini ja peamine — korruptsioonivabalt välja tuleb.“

Lisaks on IRL juhtinud korduvat tähelepanu TLT tegevusalade valdkonda kuuluva lasketiiru pidamise ebavajalikkusele. "Meie hinnangul ei ole mõistlik TLT töötajate motiveerimiseks tarvis üleval pidada maksumaksja kulul toimivat lasketiiru ning see tegevus tuleks samuti anda kas erakätesse või sellisel kujul lõpetada."

TLT korruptsioonijuhtum

Täna pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni TLT neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises.

Hetkel on kinni peetud juhatuse liige Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

Kriminaalmenetluse tähelepanu keskmes on kasutatud busside ostmise hanked alates 2012. aastast. Ühele juhtivtöötajale heidetakse samuti ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist ajavahemikul 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus. Altkäemaksuna saadud vara maht küündib kokku 2 miljoni euroni.

Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega TLT-le.