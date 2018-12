TJA: Väo karjääris pärast homset sel aastal rohkem ei lõhata

Lõhketööd Väo maardlas ei toimu pühade ajal ega ka nädalavahetustel. Lõhkamised toimuvad üksnes tööpäevadel ja ohutuse eesmärgil alati valgel ajal. Lõhkamiste aeg jääb reeglina keskpäevasele ajale, eriti talvisel perioodil, kus valget aega on väga vähe. Antud juhul toimuvad viimased lõhkamised Väo maardlas ja selle piirkonnas käesoleval aastal 20. ja 21. detsembril ning rohkem sellel aastal ei ole lõhkamistöid planeeritud. Seega on jõulurahu tagatud kaevanduse läheduses elavatele inimestele.

Tooma 13 kinnistul teostab lõhkamisi Voglers OÜ, kellele on väljastatud lõhketööde luba alates 14. novembrist. Lisaks teostavad lõhkamisi Väo maardlas YIT Infra Eesti AS ja Balrock OÜ.

Lõhketööde luba antakse maksimaalselt aastaks ajaks, kus konkreetselt lõhkamise kuupäevi ei määrata. See, millistel päevadel lõhkamised toimuvad, sõltub objekti omanikust ning veel väga mitmest asjaolust, eelkõige ilmastikutingimustest, ettevalmistustööde kiirusest, jne. Eesmärk on aga alati see, et ohutus peab ümberkaudsete piirkondade elanikele ja ettevõtetele olema tagatud.