Tipprestoranist NOA saadud mürgistusega on haiglas kaheksa inimest, kokku pöördus meedikute poole 13 kannatanut

NOA restoranis toidumürgistuse saanud isikutest viibib Lääne-Tallinna keskhaiglas juba kokku 8 inimest. Ambulatoorselt on haigla poole pöördunud viis inmest, kellele on pandud diagnoosiks salmonelloos.

"Täna kell 13.00 seisuga on Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikusse hospitaliseeritud kaheksa inimest ja ambulatoorselt on haigla poole pöördunud viis inimest," rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba Delfile.

"Mitmed inimesed on helistanud haigla nakkuskliiniku vastuvõtu telefonile, kust arstid on jaganud konsultatsiooni, et kuidas käituda. Haiglas on laboratoorselt kinnitunud diagnoos salmonelloos," lisas Suba.

Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri ütles, et hetkel üritatakse välja selgitada, kust haigustekitaja alguse sai.

"Kas see levis haigelt inimeselt toidu vahendusel või oli salmonella tekitaja toidus, seda püüame praegu välja selgitada," rääkis Saluri.

Veterinaar- ja toiduamet ning ka terviseamet käisid täna restoranis NOA kohal ja võtsid vajalikud proovid, selgitamaks välja, mis on tegelik haigustekitaja.

"Täna õhtu poole saame kokku aga laboratoorselt ei oska öelda, kaua läheb aega, et haigustekitaja välja selgitada," lisas Saluri.