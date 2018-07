Tipprestoran NOA külastajad sattusid toidumürgistusega haiglasse, teistest sama keti restoranidest kaebusi siiani ei ole tulnud

Eile Eesti ühes tipprestoranis NOA käinud külastajad sattusid ebameeldiva kogemuse otsa, mis lõppes toidumürgistusega. Restoranile on teadaolevalt haiglasse viidud 3 inimest.

"Praegu tegeleme allika otsimisega, tõenäoliselt on tegu sissetoodud bakteriga kuskilt kellegi kaudu aga hetkel ei saa veel midagi täpset öelda," sõnas restoran NOA juhtiv peakokk Tõnis Siigur.

Praegusel momendil ootab restoran NOA Terviseametit, mille käigus arutab restoran kõik edasised käigud omavahel läbi ja pärast seda lubatakse täpsemalt klientidele teada anda kauaks restoran kinni jääb.

"Omalt poolt oleme teinud kõik ja ka kinnipanek on meie algatuslik. Oleme reageerinud üliprofessionaalselt ja ülikiirelt."

Millisest toidust bakter leiti, selle selgitab välja Terviseamet. "Salmonelloosi võib leida ka mujalt, kui bakter sisse tuuakse. Meil on kõrvale pandud kõik toiduained, võtame kõik proovid ja saame teada kust see bakter pärit on ning kui suures koguses. Hetkel ei saa kindlalt väita, et kas ta on munas või lihas aga need kohad on kindlasti kõige suurema riskiallikaga," lisas Siigur.

Samasse ketti kuuluvate restoranide Tuljak, OKO ja Paju Villa osas vaadatakse samuti toiduained Siiguri sõnul üle. "Tänase päevaga on kõrvaldatud kõik toore muna ja lihatoidud, vaatame väga kriitiliselt ka need üle," ütles Siigur.