Tiiu jääb kogu nädalavahetuseks kai äärde: Hiiumaa ja mandri vahel sõitjad peavad varuma kannatust

Sel nädalavahetusel sõidavad Hiiumaa ja mandri vahel Heltermaa-Rohuküla liinil parvlaevad Leiger ja Regula. Eile rivist läinud Tiiu jääb aga mõneks ajaks kai äärde.

Praamid.ee tuletab reisijatele meelde, et laevasõidud toimuvad vastavalt graafikule ning paluvad mõistvat suhtumist.

Eile kell 19 Rohukülast reisijad Hiiumaale sõidutama pidanud parvlaev Tiiu puudutas merepõhja ning sai vigastada. "Rikke tõttu puudutas Tiiu põhja ja nüüd tehakse ülevaatus," ütles TS laevade kommunikatsioonispetsialist Sirle Arro Delfile.

Reede õhtul sadamas viibiva Delfi lugeja sõnul olid järjekorrad väga pikad. "Rohuküla sadamas on hullumaja, üks praam sõidab, kaks seisavad kai ääres ja inimesed ootavad. Broneeringud tühistati, teadet ei ole selle kohta tulnud. Türgi laev samasugune nagu need türgi seebikad," kirjutas pahane reisija.

Teine reisija, kel oli plaanis sõita Hiiumaale 20.30 praamiga, oli 21.50 veel sadamas ning avaldas lootust, et saab siiski üle. "Autosid on siin meeletult palju, meie ees enam õnneks väga mitte". Siiski selgus hiljem, et järgmisele Regula väljumisele lugeja ei pääsenud ja nii jäi ta sadamasse ootama 23.30 väljumist.

Hiiumaa ja mandri vahelisel teel oleva Rukki kanali sügavus on varasemaltki probleemiks olnud, seetõttu on teda aeg-ajalt süvendatud, et laevad sinna kinni ei jääks.

