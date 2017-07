Tiit Terik: Savisaare plaan ei läinud korda ehk video põhjal on näha, et ta tegi korrektuure

„See on tüüpiline tema käekiri, kus ta ei anna ühele ega teisele poolele väga konkreetsest sõnumit ning jätab endale palju mänguruumi,“ kirjeldas Savisaare videot kui osavat poliitilist mängu Keskerakonna Nõmme piirkonna juht ja Riigikogu liige Tiit Terik.

„Eks loomulikult võib seda tegevust mõista survestusena, kui Keskerakonna Tallinna nõukogu täna koguneb. Ta edastab sõnumi, kuna ta ise otseselt laua taga pole.“

Terik lausus samas, et ajastusest võib ka näha seda, et Savisaarel pole kõik läinud nii nagu ta soovib. „Kui on viidatud sellele, et tõenäoliselt on see filmitud mõnevõrra varem, siis annab see alust arvata, et kõik pole siiski läinud plaanipäraselt ning on olnud vaja teha korrektuure.“

Tänasel koosolekul ei välistata Teriku sõnul endiselt ühtegi varianti, mis Savisaarest saama hakkab. „Täna tulebki rääkida erinevatest võimalustest ning kaaluda läbi ikkagi variandid A, B ja C. Midagi ei ole selles osas muutunud,“ lisas ta.