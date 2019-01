Tiit Pruuli teenetemärgist: eestlaslikult tagasihoidlikku nägu ei maksa teha

"Siin ei maksa eestlaslikku tagasihoidliku nägu teha," ütles Pruuli vastuseks küsimusele, millised tunded teda tunnustuse saamise puhul valdavad. "Meeleolu on hetkel selline, et ei oskagi väga täpselt analüüsida."

Kes ja mis põhjustel ta teenetemärgi kavaleriks esitas, Pruuli oma sõnul aimata ei oska. Tema enda hinnangul võib selle põhjuseks olla töö, mida kolleegidega Eesti Vabariigi juubeli korraldamisel tehti.

"See on tõesti viimased aastad minu ametitöö kõrval kõige olulisem asi, millega olen tegelenud," rääkis ta. "Loomulikult on hea meel, et see juubel on päris hästi korda läinud ja seda kordaminekut on niimoodi vääristatud."

"Kui ma kontorisse tulin, siis kolleegid oli juba tordi ostnud," rääkis Pruuli. "See oli selle sõnumi eriti liigutav osa." Kuidas teenetemärgi saamist lähedaste ringis tähistada, Pruuli veel ei tea.

"Mu abikaasa on hetkel merel ja toob seda laeva, mis peaks Bellingshauseni ekspeditsioonile minema. Oleme poja ja emaga kahekesi, ju me küpsisetordi õhtul teeme."