Tiit Ojasoo Äripäevale: olen süüdi, kuid ajakirjanduse reaktsioon oli hüsteeriline

Teatri NO99 lavastaja Tiit Ojasoo tunnistab Äripäevale antud intervjuus oma süüd, kuid leiab, et meedia ei toetunud eelkõige moraalsetele tõekspidamistele, vaid käitus hüsteeriliselt.

"Kus on kirjas moraal, millele toetute ja kes selle kehtestas?" küsis Ojasoo retooriliselt usutluses Äripäevale ja vastas: "Teie moraal on hüsteeria."

"Ühiskondlik iga sõna lõputu võimendus on tekitanud sellise hüsteeria, et iga sõna peab veel rohkem võimendama ja veel valjemaks keerama," leidis Ojasoo avalikust mõttevahetusest rääkides.

Seoses 104 kirjaga tõstatusid Ojasoo arvates ka teised problemaatilised teemad. Üks neist puudutab kunstiniku töödesse suhtumist, kui leitakse, et ta on käitunud ebaväärikalt. "Kui kunstnik on käitunud ebaväärikalt, siis kas peaks ka tema teosed keelustama?" nimetas ta ühe esilekerkinud küsimusena.

Tiit Ojasoo valiti vabariigi 100. juubeliaastapäeval Eesti Rahva Muuseumis toimuva presidendi kantselei korraldatava kontsertaktuse lavastajaks. Tema lavastajaks nimetamise osas esitati presidendile 104 allkirjaga protestikiri, kuna Ojasoo kasutas ühe oma alluva suhtes 2016. aastal vägivalda.