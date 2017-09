Tiidrek Nurme: Eesti jooksjate väljaütlemised ei tulene rassismist, vaid inimlikust kadedusest endast paremate suhtes

Tiidrek Nurme ütles, et Eesti parima pikamaajooksjana on ta samuti kuulnud mõnel võistlusel, et "mida see Nurme siit otsib". Tema sõnul on aga tegu inimliku hoiakuga.

"Näen seda kui täiesti tavalist inimlikku kadedust. Kui keegi on kuskil parem, siis ei olda sellega rahul," ütles Nurme.

Tema hinnangul võivad Eesti jooksjate väljaütlemised välismaalaste suunas tekkida just vahetult peale finišijoone ületamist emotsiooni ajel, kui tuleb kehva olemisega kohe intervjuu anda.

Näiteks eelmisel pühapäeval ütles Tallinna maratonil kolme keenialase järel neljanda koha saanud Argo Jõesoo, et teda keenialaste osalemine häirib.

"Rääkisin ka Argoga (Jõesoo) ja ta ütles, et ta päris nii ei mõtle nagu välja koorus," märkis Nurme.

Nurme sõnul on osadel kohalikel võistlustel ka tema halvakspanu osaliseks saanud, ehkki tegu on puhta eestlasega. "Eks ma olen kuulnud mõnel võistlusel, et mida see Nurme siit otsib. Seda ei esine ainult välismaalaste puhul."

Välismaalaste osalemises Eesti võistlustel Nurme probleemi ei näe ja tema enda puhul on see pigem kasuks tulnud. Üle maailma on ju mitmeid maratone, kust võtavad osa ka välisriikide esindajad.

"Need, kes on Eestis võistelnud, ei ole maailma tippjooksjad. Nad on heal tasmeel, aga nad ei ole mehed, kes purustavad maailmarekordeid või on võitmatud," ütles Nurme ja lisas, et on täiesti tavaline, kui rahvajooksudel mõni tugev harrastusjooksja osa võtab.

"Kui me vaatame Mukunga vastasseise minuga, siis ta ei ole ju kogu aeg võitnud, vaid võidud on läinud umbes pooleks." ütles Nurme. Tema taset on aidanud Mukunga kõvasti tõsta. "Reaalsus on täna, et Mukunga on täiesti võidetav vastane," ütles ta mitmeid Eesti jookse võitnud keenialase kohta.

Nurmel ei ole Eestis kellegi teisega trenni teha ja seetõttu on Mukunga panus Eesti tippjooksu arengusse olnud asendamatu. "Tänu temale olen ma üldse rahvusvahelisel tasemel maratone jooksnud."