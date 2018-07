Tihe graafik: peaminister Ratas vajas kohustuste täitmiseks taas kallist tellimuslendu

Peaminister Jüri Ratas Foto: Jürgen Randma

Juuni viimasel nädalal tuli peaminister Jüri Ratasel taas kasutada kallist tellimuslendu, et jõuda Brüsselis ja Luxembourgis toimuvatele olulistele kohtumistele. Sel aastal on see viies kord, mil peaminister tellimuslendu kasutas ning seekordne lend oli tänavustest kõige kulukam. 25 800 eurot maksnud sõidu eest tasus Euroopa Nõukogu.