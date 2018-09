Terviseameti kinnitusel on laste vaktsineerimine papilloomviiruse vastu kulgenud ootuspäraselt

„Võimalust saada HPV vastane kaitse on kasutanud esimesel poolaastal üle 10 000 tüdruku, mis moodustab 46,6 protsenti kogus sihtrühma tüdrukutest, ütles terviseameti peaspetsialist Irina Filippova.

„Kuna tasuta vaktsineerimist pakutakse vaid kuni 14-aastastele tüdrukutele, siis on eriti hea meel, et sellest võimalusest on kinni haaranud esmalt just need tüdrukud ja tüdrukute vanemad, kes on juba 14-aastased. Nende eagrupist ehk 2003. aastal sündinutest on vaktsineeritud 62,6 protsenti,“ täpsustas Filippova.

2004. a sündinutest on vaktsineeritud 59,6 protsenti, 2005. a sündinutest 50,8 ja 2006. aastal sündinutest 11 protsenti tüdrukutest.

Terviseameti peaspetsialisti sõnul on parim tulemus HPV vaktsineerimise osas Ida-Virumaal, kus on vaktsineeritud esimese doosiga 80,7 protsenti sihtrühmast. Kõige tagasihoidlikumad on tulemused Hiiumaal ja Põlvamaal, kus on vaktsineeritud HPV vaktsiini esimese doosiga vastavalt 23,7 ja 28,8 protsenti sihtrühmast.

Ravimiameti andmetel on Eestis vaktsineerimiseks kasutatava vaktsiini Gardasil 9 kohta esitatud tänase seisuga kokku 11 kõrvaltoimete teatist. Kaks teatist on esitatud lastevanemate ja 9 tervishoitöötajate poolt. Augusti lõpus Ravimiametini jõudnud teatise asjaolud on täpsustamisel, ülejäänud kõrvaltoimed olid mööduvad.

Riik pakub sellest aastast riikliku immuniseerimiskava raames tasuta vaktsineerimist kõikidele 12.-14. aastastele tütarlastele. 2018.-2019. aastal on immuniseerimiskava järgi sihtrühmaks need, kes on sündinud 2003, 2004, 2005, 2006 ja 2007. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist ning selle viivad läbi koolide tervishoiutöötajad. Vaktsineerimiseks peab olema lapsevanema nõusolek.

Mis on HPV?