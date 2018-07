Terviseamet: sinivetikate asukohad muutuvad iga päev! Küsige abi vetelpäästjatelt

Sinivetikate vohamine randades on sel suvel tõusnud märgatavalt, ometi nende täpset kulgemist ja asukohta on äärmiselt keeruline kindlaks määrata, sest see võib sõltuvalt tuule suunast muutuda iga päevaga.

Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri soovitab inimestel randa minnes uurida sinivetikate olemasolu kohta vetelpäästjalt. "Seda võiks küsida ametlikes randades, kus on vetelpäästjad, et kuidas nende randades olukord on."

Terviseameti sõnul oli eile kahtlus sinivetikate osas Mändjala rannas Saaremaal ja kindlasti olid sinivetikad Muhu saare ümber.

"Kuna ilmad on palavad ja sinivetika õitsengu aeg on just praegu, ka Soome lahel on sinivetikad ja see kuhu randa nad satuvad, sõltub selle päeva tuulesuunast. Kui on maatuul puhutb ta vetika rannast ära, kui on meretuul tuleb suure veega koos ka," lisas Saluri.

"Kui täna on rannas sinivetikas, ei tähenda see, et ka homme see seal on, kuna tuul võib pöörduda ja sinivetika ära puhuda," tõdes Saluri.

Kuna proove võtab erinevatest randadest üks inimene ja seda neli korda suplushooaja jooksul (kord kuus), või ka siis kui tuleb kahtlus või teade näiteks veereostuse osas, ei ole võimalik igapäevaselt teavitada täpselt, kus randades sinivetikad võivad olla.

Terviaseamet paneb inimestele ja suplushooaja nautlejatele jätkuvalt südamele, et info, kuidas sinivetikad ära tunda on avalik ja selle osas peaksid kõik kogu tõsidusega reageerima.