Terviseamet: selle poolaasta kõige suurem salmonelloosipuhang sai alguse sünnipäevapeo süldilauast

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri rääkis, et NOA tipprestorani tabanud salmonelloosipuhang pole sugugi selle aasta kõige suurem - senini on mõjutatud 13 patsienti, kuid kõige suuremas koldes oli haigestunuid lausa 23.

"Üldiselt saab salmonelloos alguse kodusel tordiküpsetamisel ja linnuliha valmistamisel," sõnas Saluri.

"Kõige suurem puhang oli aasta alguses Pärnumaal, kui söödi sünnipäeval külalistega kodus valmistatud torti," jätkas ta. Ta täpsutas, et puhangu lõppraportis seis, et haigestumise põhjutas salmonella bakteriga saastunud valmistoit, mitte ainult tort. "Uurimise käigus selgus, et haigestusid ka need inimesed, kes torti peol ei söönud," lisas Saluri.

Ta kinnitas, et salmonelloos võib levida juhul, kui inimene valmistab süüa pesemata kätega ning kannab nii haiguse toitu edasi. Sellist tüüpi "kodukoldeid", kus haigestuvad rühmaviisiliselt inimesed süües ühte toitu, oli selle aasta esimeses pooles kokku kaks - ühes oli haigestunuid viis, teises 23.

Saluri sõnutsi teistes restoranides Eestis salmonelloosipuhanguid parasjagu ei ole.

Kokku haigestus salmonelloosi 128 inimest, haiglasse jõudsid neist 75. Seoses toiduga haigestus 49 inimest, kes olid söönud kanaliha, mune või toormune sisaldavaid toite või muud tüüpi liha.