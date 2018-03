Terviseamet selgitab leetrite juhtumi valguses: mis nüüd edasi saab ehk kuidas peaks erinevad inimesed praegu käituma?

Terviseameti kõneisik Iiris Saluri ütles Delfile, et Viimsi kooli leetrite juhtumi valguses ei ole paanikaks põhjust. Tundub, et leetrite puhangut ei ole tulnud, sest muidu oleks sellest juba märgid olemas. Ta andis aga soovitusi, mida teha, kui kahtlused leetrite osas tekkinud on.

Saluri sõnul peavad need, kes on otsustanud oma lapsi mitte vaktsineerida, lihtsalt jälgima ja haigusnähtude puhul arsti poole pöörduma. Seejuures on enne lööbe tekkimist leetrite sümptomid sarnased gripi omadega.

"Kui lapsel tekivad haigusnähud, on väga oluline arsti poole pöördudes tohtrit kindlasti teavitada, et laps pole vaktsineeritud," rõhutas Saluri.

Oluline on teada, et kui järgmise nädala alguseks ei ole sümptome avaldunud, siis on oht juba kindlasti läbi. Samas kui tead, et oled kokku puutunud inimesega, kel võivad olla leetrid, siis 7 kuni 12 tunni jooksul vaktsineerides võib sellest haigestumise vältimiseks kasu olla.

Õpetajatel, kes võivad olla kokku puutunud leetrites lastega, soovitab Saluri pöörduda perearsti poole.

Kui lapsed on vaktsineeritud, siis neil ei ole vaja nakatumise pärast muretseda. See kehtib ka täiskasvanute kohta.

"Tundub, et puhangut ei tule. Paanikaks ei ole põhjust," rahustab Saluri.