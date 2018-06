Terviseamet: riigis pole süsteemi, mis registreeriks tehtud ravivigu ja tüsistusi

Jürilo nõustub sellega, et Eestis ei ole senini riigiülest süsteemi, milles registreerida tervishoius tehtud vigu ja tüsistusi ehk nii-nimetatud ohujuhtumeid, samuti pärsib ravivigadest teatamist hirm süülise vastutuse ees. „Samas on teenuseosutajatel kohustus tagada ravikvaliteet ja patsiendiohutus ning enamus raviasutusi analüüsib tehtud vigu ja teeb sellest oma järeldused, samuti on riiklikul tasandil algatatud patsiendikindlustuse käivitamise arutelud,“ ütles Jürilo. „Ohujuhtumitest teavitamise eesmärk pole algatada karistusaktsioone, vaid see on oluline osa kvaliteedi teadlikust arendamisest.“

Ka täna kehtiva regulatsiooni kohaselt peab tervishoiuteenuse osutaja teenuse kvaliteedi hindamiseks ning riskide vähendamiseks taotlema arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjonilt hinnangut vaidlust tekitanud tervishoiuteenuse osutamise juhtumile.