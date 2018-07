Terviseamet: keelasime ettevõttel alternatiivmeditsiini vahenditega vähi ravimise

Kuigi tänaseks on ettevõte terviseameti sekkumise tõttu niinimetatud energoinformatsiooniline ravi osutamise lõpetanud, soovitab terviseamet inimestel kahtluse tekkimisel alati kontrollida, kas teenusepakkujal on just konkreetse kasutatava teenuse osutamiseks tegevusluba olemas, kas teenust osutav inimene on kantud tervishoiutöötajate registrisse ning kas reklaamitava seadme puhul ikka on tegemist registreeritud ja kontrollitud meditsiiniseadmega.

Nii kergete kui tõsiste tervisemurede korral tuleb alati eelistada tõenduspõhist ravi. Registreerimata ehk teisisõnu kontrollimata ja hindamata meditsiiniseadme raviomadused pole leidnud tõestust, halvemal juhul võib seade olla ka tervistkahjustava toimega. Terviseprobleemide tekkimisel tuleb pöörduda oma perearsti poole.