Terviseamet hoiatab: sinivetikate õitseng ohustab supluskohti

Sinivetikate esinemise tõenäosus suureneb igal aastal juulis-augustis. Esmase vaatluse põhjal on sinivetikat lihtne ka ise määrata. Kui märkate, et vesi on muutunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ja kogu kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem.

Terviseamet võtab Tallinna supluskohtades uued veeanalüüse sellel nädalal. Suplusvee seireandmetega saab tutvuda vee terviseohutuse infosüsteemi kaudu http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV

Eile andis Tallinna Pirita linnaosa valitsus teada, et Pirita rannas on vees levima hakanud sinivetikad, mistõttu tuleb ujuma minekul olla ettevaatlik.