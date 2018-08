Terviseamet hoiatab: mürgised marjad ja taimed ohustavad väikelapsi

Mürgistusinfoliinile 16662 helistamine on mõistlik isegi juhul, kui peale mürgise aine neelamist esialgu midagi ei juhtu või mürgi sattumine organismi pole kindel.

Esmaabi ägedate mürgistuste korral:

1. Kui laps on midagi mürgist söönud, tuleb kohe loputada tema suu

2. Anda väikeste lonksude kaupa juua vett

3. Hoiduge lapse oksendama ajamisest!

4. Tehke kindlaks taime, marja, seene täpne nimetus ja hinnake selle võimalik allaneelatud kogus

5. Helistage mürgistusinfoliinile 16662 ja uurige, kas tegemist on mürgise taime/seene/marjaga ning kas manustatud kogus võib olla tervisele ohtlik

6. Jälgige täpselt mürgistusinfoliinilt saadud juhised

7. Varuge koju aktiivsütt, mis võib paljude mürgituste korral olla elupäästvaks vahendiks. Sütt peaks olema 0,25grammiste tablettide puhul arvul, mis võrdub lapse neljakordse kehakaaluga. Näiteks kümnekilose lapse puhul 40 tabletti. Kindlasti ei tohi sellises koguses aktiivsütt anda lapsele ilma spetsialistiga konsulteerimiseta, kuna ka aktiivsöel on kõrvaltoimed ja see ei aita absoluutselt kõikide mürgistuste puhul.