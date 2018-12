Terviseamet: hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine püsib stabiilsena

Registreeritud gripijuhtude arv püsib stabiilsena, kuid laboratoorselt kinnitatud gripijuhtude registreerimine on muutunud nüüd iganädalaseks. Laboratoorselt on kinnitatud üheksa A gripiviirust.

Hooaja algusest on alatüpeeritud 4 A-gripiviirust, nendest kolme puhul on olnud tegemist A gripiviirusega A(H1N1)pdm09, üks oli A(H3N2).

Grippi haigestumuse intensiivsust hinnatakse madalaks ja gripi levikut piiratuks.

Etioloogilist struktuuri järgides saame öelda, et 76 protsenti kõikidest laboratoorselt kinnitatud proovidest olid viirusliku etioloogiaga, ülejäänud olid bakteriaalse päritoluga.

Gripitaoliste haiguste tekitajaks on endiselt rino- ning paragripiviirused. Enim haigestuvad jätkuvalt kuni 5-aastased lapsed.

Haigestumine Euroopa regioonis

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus madal Euroopa regiooni kõikides riikides. Püsivat gripiviiruse levikut ei täheldata üheski riigis, kuid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeritakse pea kõikjal.

Viirused, mis on siiani riikide poolt geneetilised määratud ja mille kohta on edastatud informatsioon WHO-le, vastavad selle aasta vaktsiini tüvedele.