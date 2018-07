Terviseamet Hannes Võrno MMS-i seikluste tuules: see on ohtlik aine, mis võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi

Endine telestaar, poliitik ja koomik Hannes Võrno teatas hiljuti sotsiaalmeedias, et tarvitas imerohuks peetavat MMS-i, kusjuures tundel polevat väga vigagi. Tema Tallinna TV eetris olevas saateski käis hiljuti üks isik, kes nimetatud lahuse propageerimisega agaralt tegeleb.

Terviseamet tuletab Hannes Võrno väljaütlemiste järel meelde, et nime MMS all propageeritav naatriumklorit on tugev oksüdeerija, mis muundatakse happelistes tingimustes kloordioksiidiks. Ainet kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning selle tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul peaks inimene, kes peale kloordioksiidi või seda sisaldava MMS-i tarbimist end halvasti tunneb, koheselt abi otsima. „Aine võtmisega kaasneda võivad kõhuvalu ja oksendamine pole mitte märk alanud puhastusprotsessist, vaid tegemist on esmaste mürgistusnähtudega,“ ütles Mare Oder, kelle sõnul ei ole kloordioksiidi tervendavat mõju ühegi uuringuga tõestatud. Mürgistusteabekeskus on alates 2009. aastast saanud mitmeid telefonikõnesid mürgistustest, mille põhjuseks on MMS-i tarbimine - näiteks oli vanaema mures lapselaste pärast, kellel tänu MMS-i manustamisele olid katki suunurgad ning kes kannatasid oksendamise ja kõhulahtisuse all. Üks täiskasvanu kurtis aga peale 5 tilga MMS-i tarbimist kõhulahtisuse, uimasuse, iivelduse ja kurguvalu üle.