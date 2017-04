Terviseamet: haiguspuhangu Lihula gümnaasiumis põhjustas noroviirus

Terviseamet ja VTA uurisid pühapäeval Lihula gümnaasiumis Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul 40 noore haigestumise põhjust. Nüüdseks on selgunud, et tegemist oli noroviirusega.

"Lihulas põhjustas koolilaste hulgas haigestumise noroviirus. Kuidas viirus täpselt levis, on keeruline öelda. Noroviirusele omaselt kindlasti olmelisel teel, aga välistada ei saa ka toidukaudu levikut," ütles Delfile terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri.

Saluri sõnul on sel aastal registreeritud viis noroviirusest tingitud puhangut kokku 169 haigestunuga. "2016. aastal registreeriti Eestis kaheksa noroviiruse poolt põhjustatud haiguspuhangut, haigestus 292 inimest, hospitaliseeriti 78. Seega on üsna tavapärase puhangute tekitajaga, põhjuseks noroviiruse kiire levik," sõnas Saluri.

VTA järelevalveametnik võttis VTA pressiesindaja Martin Altraja sõnul proovid toidu valmistamisest järele jäänud hiinakapsast ning pindadelt uhtmeproovid pühapäeval.

Rääkides viimase aja suurematest haiguspuhangutest, siis VTA pressiesindaja sõnul oli üks suurem jaanuari algul Kuperjanovi jalaväepataljonis, kus põhjuseks oli Norwalki viirus.

"Veebruari keskel oli suurem haiguspuhang Valgas, kus mitmes lasteaias oli suur haigestumine. Seal leiti küll toitlustava ettevõtte kasutatavast toorainest salmonella baktereid, kuid vähemalt ühel lapsel kinnitati ka noroviirusega nakatumine, mistõttu selle haiguspuhangu puhul ühest põhjust ei saa välja tuua," lisas Altraja.

Delfi kirjutas pühapäeval, et nädalavahetusel Läänemaal Lihula gümnaasiumis peetud mitmepäevasel Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul haigestus vähemalt 40 last viirusesse. Sümptomid - oksendamine ja halb enesetunne - viitavad kõhuviirusele. Vähemalt neli last on viidud haiglasse.

"Lapsed oksendavad ja tunnevad end halvasti. Mürgistuse on saanud esimese korruse õpilased, kes on toimetatud haiglasse. Teisel korrusel viibivad lapsed kannavad maske, et end võimaliku haigusetekitaja eest kaitsta," kirjeldas lugeja Lihula gümnaasiumis toimunut.

Tegemist on ootamatu pöördega Eesti õpilasesinduste liidu mitmepäevasel üldkoosolekul. Nimelt kutsuti täna hommikul kooli kiirabi, kuna ligi 200st laagris olnud lapsest 40 tundis end üleöö halvasti.

"Kaks brigaadi olid majas ja toimetasid lastega. Vaatasid, kes on haige, kes terve ning mida kellelegi tarvis on," täpsustas Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber Delfile. Direktori kinnitusel on täna hommikuse seisuga viidud neli last haiglasse, viirusesse nakatunuid on vähemalt 40.

"Osad lapsed viidi haiglasse uuringutele, et välja selgitada, mis täpselt viga on. Ilmselt on tegemist kõhuviirusega, kuid mul puudub hetkel kindel info," toonitas kooli direktor.

Direktor kinnitas, et laagrile eelnenud nädalal ei olnud koolis märke kõhuviiruse levikust. Näpuga kellegi peale näidata direktor ei soovi. "Koolid on ikka asutused, kus on palju inimesi majas - need ohud on loomulikult olemas. Aga näpuga ma ei näitaks nüüd kellegi peale: kas see oli enne või see tuli nende lastega, kes tulid õpilasesinduste üldkoosolekule," sõnas ta.

7.-9. aprillil toimunud Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul osales ligi 200 aktiivset noort üle Eesti ning sündmuse esimesel päeval, reedel oli Lihulasse kutsutud isegi haridus-ja teadusminister Mailis Reps.

Esmaspäeval jäi haiguspuhangu tõttu Lihulas koolipäev ära.