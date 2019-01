Terviseamet: grippi nakatumiste arv on tõusuteel, haigestumise kõrghooaeg veel tulekul

Niiöelda püstijalu gripi põdemine võib viia kriitilise seisundi tekkimiseni, tuua tüsistused ja vajaduse hospidaliseerimise järele.

Laste puhul tunneb gripi ära järgmiste sümptomite abil:

• lapsel on hingamisraskusedlapse nahk on sinakas või hall

• laps ei joo piisavalt

• laps oksendab tugevalt või sageli

• laps ei ärka ega reageeri millelegi

• laps on kogu aeg nutune või ärritunud ja teda ei õnnestu rahustada

• lapse gripinähud kaovad, kuid seejärel tõuseb uuesti palavik ja köha ägeneb taas

Mis puudutab gripi vastu vaktsineerimist, siis sellega on soovijad sel talvel hiljaks jäänud, sest gripiviirused on aktiivselt ringluses. Immuniteedi väljakujunemiseks läheb vähemalt 2 nädalat ning võib juhtuda, et vaktsiin ei jõua oma kaitseefekti avaldada, märkis terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova

Tulevast sügisest on hooldekodude patsientidele gripivastane vaktsineerimist tasuta. Sel hooajal paluti hooldekodudel leida vahendid ravi- ja hoolealuste gripi vastu vaktsineerimiseks ise. Eelmise aasta andmetel vaktsineerisid hoolealuseid ligi 30% hoolekandeasutustest.